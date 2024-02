SERIE A – Lecce 3-2 Fiorentina: i salentini tornano a vincere

Primi 45 minuti intensi e di ritmo tra Lecce e Fiorentina. Prima palla gol per il Lecce al 10′: Banda mantiene il possesso palla sulla fascia sinistra, aspetta e serve Gallo sulla corsa, il terzino crossa perfettamente per l’inserimento di Kaba, che prende la traversa e Almqvist prova a insaccare alle spalle di Terracciano, ma il portiere viola risponde presente. I salentini si portano in vantaggio con il gol su punizione di Oudin, che approfitta di una mancata copertura della barriera per beffare Terracciano. Il Lecce gioca bene e il gol del vantaggio lo vitalizza: secondo legno dei salentini con Krstovic che si fa trovare pronto sul pallone in area di Gallo. La Fiorentina ha solo un’occasione con Faraoni, che si inserisce perfettamente ma finisce a lato. Nella ripresa la Fiorentina riesce a trovare il pareggio con il gol dalla distanza di Mandragora e, dopo alcuni minuti di sbandamento, il Lecce torna a farsi vedere in attacco con una grandissima occasione per Banda che, tutto solo davanti Terracciano, non riesce a segnare il gol del 2-1. Un errore in fase di impostazione di Falcone porta Beltran a siglare il gol del vantaggio della Fiorentina. Il Lecce, però, rischia di prendere il terzo gol ma non molla: a inizio recupero trova il pareggio di Piccoli e poi, alla ripresa del gioco, il gol del 3-2 di Dorgu, primo gol in Serie A.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (75′ Dorgu); Kaba (75′ Gonzalez), Blin, Oudin (68′ Piccoli); Almqvist, Krstovic, Banda (78′ Sansone).

A disp.: Brancolini, Samooja, Dorgu, Venuti, Touba, Berisha, Gonzalez, Rafia, Piccoli, Pierotti, Sansone, Burnete.

All.: Roberto D’Aversa.

Fiorentina (4-3-2-1): Terracciano; Faraoni, Quarta (46′ Milenkovic), Ranieri, Biraghi; Bonaventura (46′ Belotti), Maxime Lopez, Duncan (46′ Mandragora); Sottil (65′ Gonzalez), Beltran (78′ Parisi); Nzola.

A disp.: Martinelli, Vannucchi, Kayode, Milenkovic, Comuzzo, Parisi, Infantino, Mandragora, Barak, Ikoné, Gonzalez, Belotti.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Giua

Note: ammoniti: Quarta (F), Almqvist (L), Ranieri (F), Banda, Gendrey (L), Gonzalez (F); recupero: 1′ (pt), 4′ (st)

Marcatori: Oudin (L), Mandragora, Beltran (F), Piccoli, Dorgu (L).