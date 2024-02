“Napoli, l’Hellas punterà a difendersi. Sarà una gara difficile”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, Daniele Cacia ha espresso un giudizio sul match di domenica fra Napoli e Verona.

Che gara sarà tra Napoli e Verona?

“Sarà una partita bella. Il Napoli vive delle difficoltà mentali non facili da superare. È vero che gli azzurri hanno disputato una gran partita contro l’Inter, in Supercoppa. Tuttavia, è una squadra troppo altalenante. Chiaramente, giocare contro una squadra come il Verona, che probabilmente andrà a difendersi, potendo contare sull’entusiasmo di tanti nuovi arrivati, denoterà qualche difficoltà in più”.

Tra le tifoserie di Napoli e Verona c’è spesso stata tensione, come testimonia lo striscione di qualche anno fa dei supporter scaligeri. Non crede che questo clima di odio e tensione abbia stufato?

“Direi abbastanza. Lo sport deve essere sport, ma in questo modo rischia di non esserlo. Non vedo grossi miglioramenti in tal senso. Negli ultimi anni se ne parla tanto, si dicono e si leggono tante cose, ma non si fanno passi in avanti. Non so dove si andrà a finire, forse sarà sempre peggio… Se non si assumono misure drastiche, può solo andar peggio. Sembra che lo stadio sia il luogo dove sfogare l’ignoranza!”.