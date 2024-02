Gazzetta – Futuro in bilico per Meret: il suo destino verrò deciso dal nuovo allenatore

Il futuro di Alex Meret al Napoli è ancora tutto da decifrare, ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il caso di Alex Meret passa quasi sotto traccia, nella confusione generata dai rinnovi più eclatanti del tridente offensivo: Osimhen infatti ha firmato per andar via, Politano per restare e a Kvaratskhelia invece non è stata data ancora la penna in mano. Le discussioni con Zielinski, peraltro, sono giunte a un binario morto ed è promesso all’Inter.

L’altra spina Ma tra gli elementi cardine del Napoli, nonché protagonista indiscusso dello scudetto dello scorso anno, c’è anche il portiere. L’ultimo accordo sottoscritto col club risale a ottobre 2022: prevede un ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire e la scadenza al termine della stagione, a meno che la società non voglia prolungare fino al 2025 sfruttando l’opzione unilaterale a proprio favore.

Attraverso le dichiarazioni del suo agente, Federico Pastorello, Meret ha esplicitato l’intenzione di voler proseguire la sua esperienza in azzurro a metà dicembre. I dialoghi sono in corso, ma l’impressione è che soltanto in estate sarà messa in chiaro la posizione di De Laurentiis, assorbito finora da altre faccende. Nel percorso decisionale potrà incidere anche il parere del nuovo allenatore, dal momento che le possibilità di riconferma per Mazzarri sono davvero poche allo stato attuale.

Inoltre Gollini, che in questo periodo è stato chiamato a sostituire il compagno per una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso sinistro rimediata dopo la sfida col Monza, ha fatto un’ottima impressione al presidente. Un fattore da non sottovalutare.