UFFICIALE Champions – Da oggi in vendita le tre categorie di biglietti con promozione speciale

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 di Giovedì 1 febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti “PROMOZIONE” per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Napoli – Barcellona, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona il 21 Febbraio 2024 alle ore 21:00.

PROMOZIONI PER NAPOLI VS BARCELLONA

VENDITA PER I TIFOSI CON DISABILITA’ PER NAPOLI VS BARCELLONA

I posti riservati ai tifosi con disabilità sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di giovedì 1 Febbraio 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50022/90600215/napoli-vs-barcellona-uefa-champions-league

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG) PER NAPOLI VS BARCELLONA

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di giovedì 1 Febbraio 2024. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young / ), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone: https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50022/90600215/napoli-vs-barcellona-uefa-champions-league

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS BARCELLONA

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15.00 di giovedì 1 Febbraio 2024, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/ . L’acquisto durante la Fase 1 prevede l’obbligo di fidelity card, viceversa per l’acquisto in Fase 2 non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Fonte: SSC Napoli