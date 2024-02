Sky: “Per Zielinski la scelta dell’Inter ha un suo perchè”

“Perché Politano ha rinnovato e Zielinski no? Magari c’è stata una volontà del calciatore differente, ci sono state condizioni diverse e una convergenza di progetto che con Zielinski non si è trovata. Probabile – ha detto il giornalista Sky Modugno a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre– che Piotr dopo 8 stagioni voglia legittimamente fare un progetto di vita nuovo, con nuovi stimoli e con prospettive tecniche diversi, in una squadra che ambisce a dominare in Italia ed essere fortemente competitiva in Champions. Ci sta che a 30 anni ci sia una scelta di questo tipo, voler cambiare non significa non volersi più bene o dimenticare quello che è stato. Forse avrebbe rinnovato qualche mese fa col Napoli quando rifiutò l’Arabia, poi le condizioni non si sono trovate, e quindi può capitare che, passando il tempo, passi pure la voglia. Poi è arrivata l’Inter e si è aperta la porta per una nuova sfida, che coinvolge anche la famiglia. Non penso che in assoluto non abbia voluto restare a Napoli, ma semplicemente non si sono trovate le condizioni giuste, tenendo conto che le controparti non sono state semplicemente De Laurentiis e Zielinski, ma due aziende, con tutte le variabili contrattuali del caso. Politano è stato un altro discorso, c’è stata intesa con il management, ci sono anche componenti sentimentali familiari diverse e non c’è stata un’offerta tipo quella dell’Inter. Con questo voglio dire che è tutto normale e legittimo, in entrambi i casi

