CdS – Anguissa è tornato, e con lui anche gli infortunati

Buone notizie per il Napoli in merito ai rientri, tra Coppa d’Africa e infortunati. Frank Anguissa infatti, ieri, si è rivisto al centro sportivo di Castel Volturno, dopo che il suo Camerun è uscito dalla Coppa d’Africa con la Nigeria di Osimhen. Ma non è la sola novità in arrivo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Frank è tornato ieri in campo al centro sportivo di Castel Volturno, dopo l’eliminazione agli ottavi di Coppa d’Africa con la Nigeria di Osi e alla vigilia della partita contro il Verona, in programma domenica alle 15 al Maradona. E lui, beh, ci sarà anche con l’Hellas: titolare, dentro dal primo minuto. Sta bene e migliorano a vista d’occhio anche Natan e Olivera: il difensore brasiliano, fermo dal 23 dicembre per un problema a una spalla, ha svolto anche ieri una parte della seduta insieme con il gruppo e una da solo – il classico personalizzato -, ma la notizia vera è che il suo rientro è ormai vicinissimo. Dietro l’angolo: tanto da poter azzardare la panchina con il Verona. Che poi, se vogliamo, dovrebbe anche coincidere con la prima convocazione di Traore, uno dei quattro acquisti di gennaio: Junior è reduce dalla malaria, da più di due mesi senza calcio, e dopo aver saltato la Lazio per una preparazione intensiva, gradualmente sta recuperando terreno. Mette i primi minuti nelle gambe. Soffia via polvere e ruggine: con l’Hellas andrà in panchina anche lui e respirerà l’aria del Maradona e del Napoli. Più difficile fare previsioni relative al rientro di Olivera: fino a domenica c’è ancora qualche giorno, ma se proprio non dovesse farcela, beh, sarà per la prossima. Letteralmente. Unico assente: Meret. Più Osi in Coppa d’Africa. Ieri, nel frattempo, il club ha ufficializzato il rinnovo di Politano fino al 2027″.

