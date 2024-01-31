Ufficiale, Serie B – Tutti gli arbitri della 23° giornata

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 3 febbraio.
PALERMO – BARI Venerdì 2/02 h. 20.30
TREMOLADA
COSTANZO – TRASCIATTI
IV: ANCORA
VAR: SERRA
AVAR: MIELE
BRESCIA – CITTADELLA h. 14.00
PEZZUTO
MARGANI – CATALLO
IV: CATANOSO
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
COSENZA – PISA h. 14.00
BONACINA
CORTESE – RICCIARDI
IV: IANNELLO
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
PARMA – VENEZIA h. 14.00
MARCHETTI
DI IORIO – COLAROSSI
IV: SCATENA
VAR: MARINI
AVAR: PAGANESSI
REGGIANA–FERALPISALO’ h. 14.00
MASSIMI (foto)
VIGILE – ARACE
IV: NIGRO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGNOTTA
SPEZIA – CATANZARO h. 14.00
GHERSINI
RASPOLLINI – NIEDDA
IV: SCARPA E.
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
LECCO – CREMONESE h. 16.15
ZUFFERLI
VIVENZI – LUCIANI
IV: NICOLINI
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: SANTORO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
SAMPDORIA – MODENA h. 16.15
FERRIERI CAPUTI
PASSERI – GARZELLI
IV: MADONIA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MERAVIGLIA
TERNANA – COMO h. 16.15
VOLPI
ROCCA – ZINGARELLI
IV: RAMONDINO
VAR: DI MARTINO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
ASCOLI – SUDTIROL Domenica 4/02 h. 16.15
PERENZONI
BERCIGLI – BELSANTI
IV: CATANZARO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: ABISSO