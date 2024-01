Lazio-Napoli, occhio alla strana panchina azzurra, tra emergenza e tormento

Stasera alle ore 18,00, il Napoli affronterà all’Olimpico la Lazio, per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A. Per Mazzarri sarà un’impresa mettere insieme la sua formazione tra i tanti assenti per motivazioni varie, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Per fare una formazione, si può procedere pure per sottrazione: togline due che sono in coppa d’Africa, altri tre per squalifica e un quartetto – tra vecchi e nuovi – per infortuni e viene fuori il Napoli dell’Olimpico, che non solo ha i cerotti ma viaggia pure con la stampelle. Metti assieme questa squadra che sta fuori – in poltrona, in infermeria, ovunque possa guardare la partita in tv – e l’emergenza si trasforma in tormento: perché così è più impossibile che difficile.

Manca il meglio in attacco (Kvara più Osi più Simeone, i tre quarti del potenziale offensivo) e poi non c’è neppure l’atletismo in mediana (né Anguissa e né il suo sostituto), nella quale si sono abbattute come un ciclone le «carezze» di Adl a Zielinski: i reduci, visti da lontano, sembrano sopravvissuti, in balìa di un ciclone ambientale che ha radici neanche troppo lontane ed acuiscono il disagio collettivo ormai in vita da luglio scorso.