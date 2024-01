Il Mattino – Napoli Primavera, la speranza di accesso alla zona Playoff si fa più concreta

Una vittoria dal doppio valore: che da un lato allarga il sorriso del Napoli Primavera e dall’altro tiene sempre viva la speranza degli azzurrini di agganciare la zona Playoff. La seconda squadra napoletana vince a Cosenza in trasferta, tre punti pesantissimi per un 2-1 che ora può far guardare al futuro con rinnovata fiducia e con la voglia di guadagnarsi la post season, come scrive oggi Il Mattino.

