Esclusiva – Gino Rivieccio a ilnapolionline: “Supercoppa? Adl combatte il sistema, c’è da aspettarsi ritorsioni! Spalletti pater familias”

Lo scorso venerdì 26 gennaio ad Aversa, a Palazzo Candia, presso l’Associazione “Par’bleu”, si è tenuta la presentazione del libro dell’avvocato e procuratore Tommaso Mandato “Abbasso il calcio, Viva il pallone“. La serata si è svolta in un clima di grande professionalità, dibattendo su vari punti che riguardano il calcio moderno, e quello del passato, grazie anche al moderatore Avv. Gianni Puca. Ospite dell’evento l’attore napoletano, e tifoso del Napoli, Gino Rivieccio, al quale, Ilnapolionline, presente all’evento, ha rivolto qualche domanda.

Più deluso o più arrabbiato per la finale di Supercoppa persa contro l’Inter?

“Deluso e sconcertato più che altro, per certe decisioni, per certi atteggiamenti, però diciamo pure che, quando ti ritrovi con un presidente che continua a combattere tutti i sistemi, che attacca la Lega, la Figc, DAZN, Sky, il sistema, attacca l’UEFA, poi te le devi aspettare certe ritorsioni. Quello di lunedì sera è stato questo, e a tratti sembrava Pechino 2. Probabilmente mi sa di provocazione, e poi mandano domenica Orsato ad arbitrare Lazio-Napoli, e Rapuano ad arbitrare la finale di Supercoppa. Questa è la conferma del mio sospetto, perchè Orsato non era uno manovrabile in quella finale, non è suscettibile di certi condizionamenti. Insomma ho visto un atteggiamento strano dell’arbitro nel secondo tempo, ho visto un uso dei cartellini completamente diverso, però al di là di tutto è comunque una stagione difficile per il Napoli”.

Alle luce di questa stagione “anomala” per il Napoli dello scudetto, se potesse avere cinque minuti a tu per tu coi calciatori azzurri, cosa gli direbbe?

“Gli direi di ritrovare la serenità, quella fiducia in sè stessi che hanno smarrito probabilmente, anche perchè hanno perso quel parafulmine che era Spalletti, in tutti i sensi”.

E’ questo il problema principale?

“Beh lui era molto importante per loro, un pater familias, li ha convinti di certe cose, li ha migliorati mentalmente e fisicamente, insomma gli azzurri secondo me hanno pagato più del dovuto questa mancanza di Spalletti, e se non ritrovano in sè stessi la fiducia, se non si chiariscono fra di loro ma soprattutto con la società, perchè là c’è un problema sicuramente di rapporti contrattuali, di gestione dei contratti, di futuro, non saranno questi nuovi innesti che risolveranno la situazione”.

Ce la farà il Napoli a qualificarsi per la prossima Champions League?

“Io me lo auguro, a questo punto diciamo che tutto sommato sono tre punti dalla quarta. Il problema però non sono i punti ma il fatto che il Napoli deve ritrovare sè stesso. Il primo nemico del Napoli purtroppo è lo stesso Napoli, anche perchè in questo momento il Napoli non sta facendo il Napoli”.

A cura di Emilia Verde

