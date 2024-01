CdS – Piotr, oggi all’Olimpico, rischia di nuovo la panchina, ecco perchè

E’ diventato un caso, anche se tanti misteri non ce ne sono, perchè il futuro di Piotr Zielinski sembra già scritto e dal un bel pò di settimane ormai. Il polacco anche oggi contro la Lazio rischia di restare in panchina, come scrive il Corriere dello Sport. “Nello spogliatoio del Napoli era entrato con l’entusiasmo di un ragazzino, ma in punta di piedi. Se ne sta andando allo stesso modo, ma con un bel po’ di tristezza nel cuore. Con educazione, senza sbattere la porta, visto che mancano ancora 5 mesi, ma anche con il dispiacere di non poter aiutare così come vorrebbe la squadra per cui ha dato l’anima. Otto anni non si cancellano così, ma è il gioco delle parti e casi simili, se non più drastici, succedono a tutte le latitudini. Piotr Zielinski è in scadenza, lo sanno anche le pietre, e quello con l’Inter è più che un flirt. Proprio per questo, di certo non per motivi tecnici, sta vivendo nell’incertezza della titolarità, lui che la riserva la faceva soltanto quando nel Napoli c’era un certo Marek Hamsik. Era il suo vice, ai tempi di Sarri, il 12° uomo, quasi un co-titolare, poi un titolare indiscutibile negli anni a venire. Oggi all’Olimpico rischia di andare un’altra volta in panchina. Per scelta tecnica, non per altro. Era già disponibile a scendere in campo in Arabia Saudita nella finale di Supercoppa contro l’Inter, ma non gli è stato concesso nemmeno un minuto. E oggi, se Mazzarri non dovesse cambiare idea all’ultimo istante, la situazione si ripeterà”.

