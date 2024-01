De Laurentiis, il nuovo centro sportivo tra Castellammare e Torre

Alla ricerca di “un posto”. Non uno qualsiasi, ma uno adatto a far nascere un centro sportivo. E’ quest’idea che ha portatoIl luogo potrebbe essere quello dove un tempo sorgevano le Terme di Stabia. Scrive Il Mattino: “Dove un tempo si eseguivano terapie ed inalazioni l’area è di 50mila metri quadrati, di cui circa 20.000 coperti da fabbricati (albergo, bar, ristorante, spazi espositivi, centro congressi, locali commerciali) e circa 130.000 di parco idropinico. […] L’incontro si riaggiornerà nella prossima settimana, anche se da un primo sopralluogo i tecnici del presidente hanno visto che non ci sarebbero gli spazi sufficienti almeno per il centro sportivo. L’idea che sembra avanzare è quella diin una vasta area ora inutilizzata. Castellammare che piaceva molto al patron napoletano ha già in corso per le strutture ex Terme una conferenza dei servizi con la Regione Campania per la costruzione del nuovo ospedale. Un’area già acquistata da Palazzo Santa Lucia e che si realizzerà salvo colpi di scena. Di proprietà del Comune sono invece il Parco Idropinico e Centro Congressi che assieme non bastano al produttore cinematografico per realizzare i suoi piani. Il prefetto non ha voluto commentare l’incontro mantenendo il più stretto riserbo sui temi affrontanti. Un’ora servita ad entrambi per capire quanto dei progetti del Napoli si possa realmente realizzare a Castellammare.