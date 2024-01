Barcellona, si fermano Balde e Sergi Roberto!

Brutte notizie per il Barcellona e per Xavi, che dovrà rinunciare a due titolari per i prossimi match. Si tratta di Balde e di Sergi Roberto. Il terzino, vittima di un duro infortunio al tendine del ginocchio destro, dovrà operarsi dopo l’esito degli esami. Nei prossimi giorni – come riporta TMW – volerà in Finlandia per sottoporsi ad intervento chirurgico con il dottor Lasse Lempainen, uno dei luminari del campo. Nessuna certezza sui tempi di recupero, ma le probabilità di vederlo impegnato nel doppio match degli ottavi di Champions contro il Napoli sono alquanto basse.

I guai in casa blaugrana non finiscono qui: dopo Balde, anche Sergi Roberto è costretto a fermarsi a causa di un problema al tendine d’Achille. L’infortunio non sembra grave, ma lo spagnolo salterà con ogni probabilità diverse partite prima di tornare arruolabile per la metà di febbraio.