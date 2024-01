Atalanta-Udinese finisce 2-0: nerazzurri provvisoriamente quarti!

Basta un tempo all’Atalanta per battere l’Udinese ed issarsi al quarto posto, in attesa delle altre gare! L’inizio di partita vede soprattutto i friulani desiderosi di prendere l’iniziativa. La squadra di Gasperini impiega una decina di minuti per farsi vedere dalle parti di Okoye: a provarci in due occasioni è Scamacca, prima con un colpo di testa e poi con una girata al volo terminata larga. Nonostante il perfetto equilibrio da ambo i lati, sono i bergamaschi ad andare vicini al bersaglio con il ritrovato De Ketelaere ed ancora col centravanti ex West Ham, la cui conclusione a metà fra un tiro ed un passaggio smarcante per Emerson si spegne tra le braccia del portiere friulano. L’Atalanta conquista metri e trova la rete del vantaggio al minuto 34: dall’out sinistro Ruggeri va in verticale per De Ketelaere. Il belga va a rimorchio per Miranchuk che non colpisce bene ma riesce ad indirizzare la palla oltre Okoye. Il gol subìto non demoralizza gli uomini di Cioffi che provano immediatamente a rimettersi in gara con Ebosele, Lovric e Samardzic. Ma un attimo prima dell’intervallo è la Dea a trovare il raddoppio: Scamacca raccoglie un preciso suggerimento di De Ketelaere e supera Okoye.

Nella ripresa i ritmi si abbassano ma le due squadre tentano ugualmente di rendersi pericolose. L’opportunità per il tris nerazzurro arriva al 56′ con Holm che si sfila dalla marcatura e in rovesciata prova a sorprendere Okoye senza successo. Vicino alla doppietta personale anche Miranchuk ma il colpo di testa del russo ex Torino è debole e non crea problemi al portiere ospite. Nonostante il punteggio, l’Udinese crea qualche grattacapo in area atalantina per ravvivare il match prima con Walace e poi con Lovric, la cui punizione velenosa è bloccata da Carnesecchi prima che la palla cambi direzione. Tra i friulani in campo per 90 minuti Perez, pronto a trasferirsi al Napoli. Con questo successo la squadra di Gasperini raggiunge quota 36, mentre quella di Cioffi resta a 18 ed è quartultima.

Factory della Comunicazione

Di seguito il tabellino del match (fonte TMW):

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (35′ st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24′ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (24′ st Zappacosta); Miranchuk (43′ st Muriel); Scamacca (24′ st Pasalic), De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi, Toloi, Bakker, Adopo, Touré. All.: Gasperini

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1′ st Ehizibue), Lovric (35′ st Brenner), Walace, Samardzic (16′ st Payero), Kamara (31′ st Zemura); Thauvin (16′ st Pereyra), Lucca. A disp.: Silvestri, Padelli, Masina, Tikvic, Kabasele, Gianetti, Zarraga, Camara, Success. All.: Cioffi

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 33′ Miranchuk (A), 46′ Scamacca (A)

Ammoniti: Pasalic, Ederson (A), Kristensen (U)