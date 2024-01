Sky conferma l’addio di Osimhen e dà dettagli sul difensore dell’Udinese

“Per me il Napoli può concorrere per il 4 posto e a maggior ragione lo sarà con i calciatori che hanno preso adesso e che dovrebbero aggiustare le lacune che si sono viste nella prima parte della stagione. Anche se – ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – il mancato rendimento del Napoli non è stato determinato dalla qualità dei giocatori ma da una brillantezza che non c’è più stata, rispetto alla passata stagione, per tanti motivi. La qualità della rosa del Napoli, secondo me, è al livello di quella dell’Inter anche prima del mercato. Poi il Napoli come valore assoluto, per me, è una squadra che deve pensare alla Champions. Secondo me Dendoncker potrebbe anche giocare da centrale di difesa. Quindi il ragazzo potrebbe anche essere un’alternativa ai difensori della difesa a 3 se Ostigard dovesse essere ceduto. Questa potrebbe essere l’idea di Mazzarri e potrebbe entrare nelle scelte anche Di Lorenzo. Sappiamo infatti che i giocatori versatili sono quelli più apprezzati dagli allenatori. Il 3-4-2-1 che Mazzarri ha usato in Supercoppa, e che credo utilizzerà anche in campionato, è una virtù in più che può avere il Napoli senza buttare tutto quello che c’era prima. Significa che tu durante la gara puoi cambiare lo spartito. Può essere un’arma in più. Non posso dire se Perez è il giocatore giusto per il Napoli. Dal punto di vista tecnico e qualitativo non ho dubbi. La trattativa ci dice che tra le due società c’è un accordo di massima anche se è ferma al momento perché l’Udinese vuol trovare un sostituto. Per quanto riguarda Osimhen, il giocatore si prende le responsabilità di quello che dice. Se la società non condivide o l’intervista non è autorizzata multerà il calciatore. Certo se un calciatore vuole lanciare un messaggio durante un’intervista nessuno lo può impedire. Detto questo io credo che Osimhen una sua scelta l’ha fatta, rinnovando il contratto con il Napoli e c’è una clausola. Per cui il calciatore può anche decidere di andare via ma questa possibilità di andar via era stata ampiamente prevista nel rinnovo di contratto con una clausola da 120mln in su. Per cui il Napoli quando ha rinnovato il contratto con Osimhen sapeva benissimo che se fosse arrivata una società neanche ci avrebbe dovuto parlare.

Costa 120mln e sono tutti contenti. Il rinnovo di Osimhen è durato tantissimo proprio perché all’interno della trattativa c’era di fatto la trattativa per la cessione. E aggiungo che se il giocatore avesse voluto davvero andar via non avrebbe rinnovato il contratto. Non credo che se non viene Perez il Napoli possa mettere Dendoncker al centro della difesa anche perché in una difesa a 3 occorrono degli specialisti. Quindi le alternative a Perez sono quelle di cui abbiamo parlato finora”.