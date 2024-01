Ritrovando gli uomini, il Napoli riuscirà a centrare la Champions

Fulvio Collovati, campione del mondo con l’Italia nel 1982, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live per parlare del Napoli.

“Il reparto difensivo è quello in cui Mazzarri ha lavorato maggiormente ed i risultati si sono visti contro l’Inter. Probabilmente il precedente allenatore aveva sottovalutato quest’aspetto ed ora s’intravvede più compattezza anche in difesa. Il calcio è fatto da due fasi: serve essere perfetti sia in difesa sia in attacco. Mazzarri fa bene ad insistere su questi correttivi e quando torneranno gli uomini-chiave arriveranno anche i risultati. Il Napoli che ha perso contro l’Inter non ha per nulla sfigurato nonostante da più parti i nerazzurri fossero accreditati come favoriti: in una finale incide anche il fattore psicologico. Perez? Per come l’ho visto giocare in diverse occasioni ritengo sia un ottimo acquisto per gli azzurri. Il Napoli, memore dell’esperienza negativa del girone d’andata, ha tutte le carte per recuperare e guadagnare la zona Champions. Fra assenze ed altre problematiche, l’obiettivo è lì. Gigi Riva? Oggi farebbe 40 gol a stagione, aveva una potenza fisica impressionante e rappresenta quel prototipo di calciatore lontano dai giorni nostri. Ci mancherà”.