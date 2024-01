Pioggia di critiche per Xavi ed il Barcellona

Momento strano e altalenante e altra delusione stagionale per il Barcellona di Xavi, prossimo avversario del Napoli in Champions. Come riporta Il Mattino: “I catalani perdono 4-2 contro l’Athletic Bilbao e salutano anche la Copa del Rey dopo aver perso la Supercoppa Spagnola. Pioggia di critiche per Xavi.”

Factory della Comunicazione