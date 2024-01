Perez esperto e concreto. Non si può fallire il traguardo Champions

Giuseppe Cannella, intermediario e dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live sul momento del Napoli, alle prese con la campagna acquisti e con la preparazione della delicata sfida alla Lazio.

“Perez? Fa dell’esperienza e della concretezza le sue qualità migliori e il Napoli aveva bisogno di uno con le sue caratteristiche, completando un reparto numericamente povero di scelte. L’augurio è che i nuovi acquisti possano aiutare a risollevare la squadra, che potrà godere del rientro di alcuni uomini chiave ora ai box. Gli investimenti sono stati fatti e non si poteva far peggio dopo gli ultimi mesi. In quest’ultimo periodo tutte le contendenti in lizza per il quarto posto sembrano in frenata, forse soltanto la Lazio è in grado di tenere il passo con una rosa nemmeno fortissima e nonostante la netta sconfitta contro l’Inter. La rosa azzurra è completa per poter ambire al traguardo minimo del quarto posto e non ci sono più attenuanti. In questo momento è ancora molto presto per programmare la prossima stagione”.