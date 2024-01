Per Perez siamo ai dettagli. Domenica azzurri in emergenza totale

Pasquale Tina, giornalista, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, alle prese con il mercato e la sfida alla Lazio.

“Per Perez è questione di ore: si stanno definendo i dettagli. L’intesa con l’Udinese è di 16 milioni più 2 di bonus e potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Con Perez si chiude il mercato in entrata del Napoli e gli ultimi giorni saranno dedicati alle uscite: fra i maggiori indiziati a partire ci sono Gaetano e Demme, che potrebbe anche finire fuori lista in Serie A. Popovic? Doveva andare al Frosinone ma la trattativa è saltata a causa degli slot per extracomunitari già occupati dai laziali, con Angelozzi che si è scusato ammettendo l’errore. E’ stato quindi impostato un accordo col Monza. Del ragazzo ne parlano tutti bene, può giocare in attacco o dietro la prima punta ed è difficile togliergli palla. Sarebbe importante se avesse quanto più spazio possibile con i brianzoli, è un colpo in prospettiva. Contro la Lazio Mazzarri dovrà per forza di cose far affidamento sui nuovi arrivati, Mazzocchi dovrebbe partire titolare mentre Ngonge potrebbe subentrare in corsa o, al più, esordire contro il Verona. Out Traoré e Dendoncker. Alla chiusura del mercato, andranno fatte valutazioni per quanto riguarda la lista Champions dal momento che il regolamento Uefa impone tre cambi. Ci si augura che contro la squadra di Sarri possa essere l’ultima gara in emergenza: andrà fatta una buona partita confidando nei recuperi in vista del match contro il Verona. Il Napoli è comunque uscito bene dalla Supercoppa mostrando solidità. Recuperando uomini e facendo risultato il quarto posto sarà a portata di mano”.