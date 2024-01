“Ngonge? A Verona sanno di aver perso un grande calciatore”, ne parla chi lo conosce molto bene

Ngonge, che domenica sarà tra i diffidati del Napoli, ha impiegato appena un anno per il grande salto, ma erano bastati appena pochi giorni per imporsi a Verona. L’Hellas lo ha prelevato a gennaio scorso dal Groningen, in totale il belga ha segnato 11 gol in 36 presenze, quest’anno già 6 in campionato, molti di grande fattura, alcuni pesanti (come la doppietta nello spareggio salvezza con lo Spezia), uno si candida a diventare gol dell’anno: la rovesciata contro l’Udinese a dicembre. In Eredivisie, invece, segnò con il gesto dello “scorpione”, di tacco con torsione del corpo verso il basso. Rete da mani nei capelli: increduli i compagni. Era il 2021.



IMPRESSIONI. Il repertorio è vasto e lo conosce bene Giuseppe Galderisi, Nanu per tutti, 45 gol, tra i bomber più prolifici nella storia dell’Hellas: «A Verona sono tutti rammaricati, sanno di aver perso un giocatore importante. Ngonge in una piazza come Napoli potrà fare grandi cose. Ha grande tecnica in velocità, quando ti punta ti salta secco e poi ha un sinistro fantastico, un bel tiro, resistenza, rapidità, fantasia. Mi incuriosisce molto, sono convinto sia destinato a crescere ancora e poi credo che non avvertirà il peso della nuova maglia, anzi era un passaggio prima o poi naturale per uno bravo come lui. E sono convinto che possa fare bene anche come prima punta, è un ruolo che conosce».

