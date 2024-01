Martinez Quarta rimane comunque un obiettivo nonostante Perez

Nehuen Perez sembra ormai a un passo dal Napoli, ma i difensori argentini nel mirino potrebbero continuare per il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da TyC Sports in Argentina, infatti, gli azzurri continueranno a monitorare per l’estate anche Martinez Quarta, il centrale della Fiorentina che i viola non hanno lasciato andare in questa finestra di mercato invernale ma che potrebbe partire magari a fine stagione.

Factory della Comunicazione

Osimhen via da Napoli? Ecco dove andrà secondo i bookmakers