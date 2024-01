Il Napoli si è mosso bene sul mercato, ora necessaria continuità

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia la Rete del Napoli, protagonista del mercato di gennaio ed atteso dal match contro la Lazio (domenica ore 18.00).

“Quando si parla di svolte bisogna andarci cauti perché queste avvengono solo quando c’è continuità di risultati. Il Napoli l’ho visto decisamente meglio rispetto a qualche tempo fa, ma prima di dire che è guarito aspettiamo di capire come si comporterà nelle prossime partite. Certo, nessuno si aspettava un Napoli così lontano dalla zona Champions e il nuovo modulo di Mazzarri ha permesso alla squadra di esprimersi meglio, ma questo può essere uno dei moduli da adottare, non l’unico. Mazzarri sta pian piano conoscendo la squadra per cui cambiare qualcosa adesso è possibile, così come è possibile ripartire e fare bene da qui alla fine della stagione. In più, mancano ancora Anguissa e Osimhen, oltre a Kim rispetto alla scorsa stagione.

Il Napoli credo sia rimasto scottato da Gabri Veiga, la società si era molto concentrata su di lui per sostituire Kim. A gennaio non è mai semplice operare, il Napoli si è mosso bene, ha aggiustato quello che poteva ai limiti del possibile, sono curioso di capire a fine anno come si muoverà il Napoli perché è quest’estate che alcuni giocatori andranno via.

Mazzarri conosce l’ambiente Napoli, di sicuro più di Garcia, ma non cosa avrebbe potuto fare se De Laurentiis lo avesse scelto per il dopo Spalletti”.