Con Cyril Ngonge il Napoli trova un jolly, ed a Roma può essere la sorpresa di Mazzarri

Cyril Ngonge ha una matta voglia di divertirsi. All’Olimpico può diventare la sorpresa di Mazzarri, il jolly d’attacco per spettinare la difesa e le idee della Lazio. Sarri lo ricorda bene. Proprio ai biancocelesti, un anno fa, 6 febbraio 2023, segnò il suo primo gol italiano in una partita in cui diede spettacolo e resa memorabile dal colpo di testa vincente su punizione di Lazovic. In totale undici firme con la maglia dell’Hellas. Ora è tempo di campo e di attese per l’esordio con il Napoli. Le prime indicazioni in allenamento a Castel Volturno – ieri c’era anche De Laurentiis che ha fatto visita all’allenatore e alla squadra – sono più che positive. Ngonge ha impressionato molto Mazzarri. Nell’emergenza può diventare l’arma in più sfruttando qualità evidenti e una duttilità che tornerà utile.

JOLLY

Ecco Ngonge, il tuttofare dell’attacco: non solo un esterno, ma un giocatore completo capace di svariare su tutto il fronte offensivo. In questi giorni sta provando a mettere in difficoltà il suo allenatore perché a sinistra c’è un vuoto, con Kvaratskhelia squalificato, e lui insidia Lindstrom, che è avanti nelle gerarchie. Ngonge vuole esserci, anche a gara in corso, d’altronde sarà l’unica vera alternativa in attacco. Il belga, anni 23, collezionista di gol capolavoro, si prepara per il debutto: oltre a fare l’ala può diventare ricambio per Raspadori. Ha già fatto il centravanti, è un ruolo che gli appartiene, ha un tiro secco e preciso, vede la porta, sa essere concreto pur divertendosi. Fonte: CdS