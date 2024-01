Napoli e Inter in volo: crescita positiva nei ricavi. La classifica su scala globale

Se in termini di ricavi Inter, Juve e Milan sorridono per il segno più, a spiccare è l’ingresso del Napoli tra i primi 20 club su scala globale. È questo lo spaccato sul calcio italiano che arriva dalla 27ª edizione della Football Money League, lo studio di Deloitte sulle società che hanno generato i maggiori introiti a livello mondiale nella stagione 2022/23. Nello specifico i partenopei entrano in graduatoria e si piazzano al 19° posto, con un incremento dei ricavi da 157 milioni a circa 268 paragonando le annate 2021/22 e 2022/23. L’Inter finalista di Champions passa invece da 308 a 379 milioni in 14ª posizione mentre la Juve difende la sua 11ª piazza, seppur con una crescita più ridotta (da 400 a 432 milioni). Risalta anche l’ascesa del Milan, che scala tre posizioni rispetto all’anno precedente: i rossoneri nell’ultima stagione sono saliti al 13° posto con 385 milioni. A livello globale in questa edizione, dopo aver messo alle spalle le restrizioni legate alla pandemia, a farla da padrone sono i ricavi record generati dalle partite e dalla componente commerciale – rispettivamente 1,9 miliardi e 4,4 miliardi -, con quest’ultimi che hanno superato quelli derivanti dagli introiti televisivi.

LEADERSHIP SPAGNOLA. Un altra novità della Football Money League arriva dal Real Madrid, che scalza il Manchester City dal primo posto con un fatturato record di 831 milioni di euro e un aumento di 118 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Ai Citizens non è bastato vincere Champions League e Premier League (826 milioni di ricavi complessivi), visto che gli spagnoli si sono laureati il club con i maggiori ricavi dell’ultima stagione grazie alle performance commerciali del nuovo Bernabeu unite alle vendite al dettaglio, all’aumento delle presenze allo stadio e alle entrate da sponsorizzazione. Era dalla stagione 2017/18 che le merengues non chiudevano in vetta alla classifica stilata da Deloitte. Sul gradino più basso del podio per la prima volta c’è invece il Psg, arrivato a 802 milioni di euro, mentre il calo più drastico è toccato al Liverpool (683 milioni), passato dal 3° al 7° posto.

LE NEW ENTRY. In totale i 20 club hanno registrato un fatturato record di 10,5 miliardi di euro – con una crescita del 14% rispetto ai 9,2 miliardi di euro della stagione 2021/22 – e nello specifico i ricavi commerciali hanno rappresentato il maggior flusso di entrate per la prima volta dalla stagione 2015/16. Il Napoli è una delle new entry assieme a Eintracht e Marsiglia, a discapito della Premier League che è rappresentata da 8 club anziché 10 rispetto al 2021/22. Inoltre la leadership è spagnola anche nel calcio femminile, visto il primato confermato dal Barcellona (davanti a Man. United e Real Madrid) con 13,4 milioni di ricavi e un aumento del 74% rispetto all’anno precedente.

Tra i 15 club in lizza c’è la Juve al 15° posto e soltanto 3 società hanno registrato un incremento dei ricavi inferiore alla doppia cifra, a conferma che l’intero movimento sta attraversando una crescita divenuta ormai esponenziale.