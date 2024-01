Mediaset – Conte-Napoli, c’è un indizio sul futuro: ADL prepara l’assalto per giugno!

Antonio Conte resta il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Il patron azzurro ha messo il tecnico leccese in cima alla lista dei desideri per rilanciare le ambizioni del club a partire dalla prossima stagione. In quest’ottica sarà fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League, per giocarsi al meglio le proprie carte. Non mancherà la concorrenza, con il Milan in prima fila nel caso in cui Pioli dovesse salutare a fine stagione.

Ecco quanto riportato dalla redazione di SportMediaset:

“Il Napoli guarda ad Antonio Conte per il futuro con molta attenzione, potrebbe essere lui l’erede di Mazzarri. De Laurentiis è sempre lì in agguato. Ha ricevuto il no di Conte dopo l’esonero di Garcia per la ritrosia di Antonio a prendere una squadra in corsa, ma non ha intenzione di lasciarsi sfuggire la possibilità di riprovarci per giugno. Il fatto che il tecnico fosse sugli spalti per Torino-Napoli ha fatto aumentare il sospetto che il caso non sia ancora chiuso, nonostante la recente suggestione Mourinho”.