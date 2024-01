Il Napoli, archiviata ormai la final four di Supercoppa Italiana, ha messo nel mirino la Lazio, prossima avversaria degli azzurri nel match che si disputerà domenica all’Olimpico. Massimo Sparnelli, ex addetto stampa del sodalizio campano, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Tifosi Napoletani, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A: “Per me la partita non si deve proprio giocare dopo le dichiarazioni dell’arbitro che, alle Iene, ha denunciato le gravi irregolarità nel sistema”. Massimo Sparnelli ha poi aggiunto: “Non dimentichiamo che Massa ha fatto perdere la partita del Napoli con l’Inter. Questo arbitro non viene mai richiamato al Var, forse perché sa che chi ricorre alla tecnologia rischia di incorrere in una penalità. Questa giornata non si deve proprio giocare. Se un arbitro, che è ancora in attività, dice che c’è una guerra in atto, come è possibile che poi si continui a giocare facendo finta che non sia successo nulla? Lo ripeto: per me la prossima giornata di campionato non si dovrebbe giocare”.

