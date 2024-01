FOCUS – Alla scoperta di Dendoncker, il centrocampista che allevava i maiali

Casa sua non è mai stata Bruxelles. La vita di Dendoncker comincia e finisce a Passchendaele , villaggio belga famoso per due cose soltanto: il formaggio buono e una delle battaglie più iconiche della prima Guerra Mondiale, combattuta dai britannici contro i tedeschi. Il futuro in Premier League era evidentemente scritto nel destino. In quella frazione belga di poche anime cresce Leander: lo fa prevalentemente nella fattoria di famiglia, dove il papà lo fa lavorare tra maiali e mucche, a spalare per ore, a servire mangime. A fine giornata, però, quando il lavoro è ultimato, il piccolo Dendoncker trova rifugio in un campo di calcio costruito proprio ai margini della fattoria di famiglia.

Ci gioca per ore e ore con il fratello maggiore Andres e il minore Lars. Tutti e tre diventeranno calciatori, realizzando il sogno del papà che si era ritirato troppo in fretta per sfamare la famiglia. La fattoria è stata venduta pochi anni fa, dopo il passaggio in Premier, ma il lavoro fisico non spaventa il mediano tuttofare belga che telefonava a casa tre volte al giorno solo per lenire il dolore della distanza. Ma non si arrenderà mai. E presto il campo prenderà il sopravvento. All’Anderlecht fa tutta la trafila, diventa leader delle giovanili e poi anche professionista. Vincerà due campionati e indosserà la fascia da capitano prima dei sogni di gloria.