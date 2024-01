Dendoncker al Napoli? Per Bagni è stato preso per un motivo specifico

Nelle sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, l’ex azzurro, Salvatore Bagni, si sofferma anche sulla stagione e sulle ultime mosse di mercato del Napoli:

Salvatore Bagni, il Napoli adesso è più forte rispetto a inizio anno?

«Non credo. In estate aveva perso un solo titolare e per questo si pensava ad un campionato diverso, in cui lottare al vertice, anche se non da favorita perché l’Inter ha sempre avuto l’organico più attrezzato. Tra tutti i nuovi soltanto Perez, che non è stato ancora chiuso, potrebbe ritagliarsi un posto nell’undici di Mazzarri: gli altri oggi si presentano solo come buone alternative. E’ migliorata la rosa nel complesso, perché ci sono diversi rinforzi aggiuntivi, ma non penso che De Laurentiis avesse pianificato fin da inizio stagione questo tipo di investimenti a gennaio».

Come giudica l’acquisto di Dendoncker?

«Mi piace come calciatore, è un incontrista che sa cosa fare col pallone tra i piedi, lo seguo da quando era un prospetto interessante nelle giovanili del Belgio. Non è un semplice mediano di rottura, ma qualcosa in più. L’unico dubbio: non ha avuto molto spazio all’Aston Villa, potrebbe risentirne».

Il suo arrivo potrebbe certificare il 4-3-3 come modulo di riferimento?

«Direi di sì, altrimenti non avrebbe molto senso. Zielinski purtroppo sembra relegato a un ruolo secondario, ma ci sono comunque Traorè e Cajuste che avrebbero bisogno di collocazione, se supponiamo Anguissa e Lobotka titolari. Inoltre, Perez può serenamente calarsi in una difesa a quattro».

Fonte: Gazzetta