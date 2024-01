Lazio-Napoli, c’è posto per Lindstrom, il danese ha ottime chance

Domenica il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico per la ventiduesima giornata di campionato di Serie A, e Mazzarri dovrà mettere insieme una formazione al netto di infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa, ma per uno potrebbe esserci posto in campo dal primo minuto, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “In compenso, ma non basta, è nell’elenco Ngonge, che a Riyad, nella finale con l’Inter, è andato in panchina: c’è un posto praticamente vacante sulla fascia, potrebbe essere di Lindstrom (con Zerbin pronto ad andare al Monza), che in Arabia ma pure in precedenza ha confermato quello che s’era visto in Germania, con l’Eintracht. Il dubbio, semmai, riguarda la collocazione: da esterno non ha incantato, da mezzala s’è espresso in scioltezza. Ma il danese sa fare l’uno e l’altro, ha personalità e fisicità e piedi per svoltare, se ne avrà le possibilità che gli sono state negate e che forse ha anche lasciato scivolare distrattamente, in questi cinque mesi assai vuoti”.

Factory della Comunicazione