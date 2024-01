Il Napoli può chiudere il 5° acquisto con il difensore argentino dell’Udinese

Archiviato Dendoncker, Adl proverà a concedere un bis immediato. Però in difesa, la priorità assoluta indicata dall’allenatore all’alba di questo mercato che è stato inaugurato dagli esterni (Mazzocchi, Traore’ e Ngonge) e arricchito da un centrocampista centrale (Dendoncker). Ma Walter, si sa, aspetta un centrale anche dietro, meglio ancora se già abituato alla Serie A e all’Italia come i colleghi del primo tris: il candidato ideale, ora anche quello più in alto nella gerarchia e anzi il più vicino, è Nehuen Perez, l’argentino dell’Udinese di 23 anni che inizialmente è stato inquadrato in un doppio (teorico) affare con Samardzic e poi, strada facendo, s’è ritrovato da solo sulla strada Udine-Napoli. Un viale pieno di affari nell’era De Laurentiis, sin dal primo acquisto della storia azzurra del presidente: Sosa. Altri tempi, altri ruoli, stesso sangue argentino: il Pampa faceva il centravanti, mentre Perez è uno che gli attaccanti deve tenerli a freno, a bada, per mestiere. La richiesta dell’Udinese è 20 milioni di euro, Adl s’è spinto fino a 17 milioni: ci siamo, insomma, anche perché Nehuen sarebbe più che felice di cominciare un nuovo ciclo con i campioni d’Italia e di debuttare nella Champions, soltanto sfiorata, annusata ai tempi dell’Atletico Madrid. Giorni e anzi ore decisive. Esattamente come quelle per il doppio canale con Galliani: Zerbin e Popovic, il gioiellino serbo di 18 anni preso a zero, in prestito al Monza (partner fondamentale per tesserare il trequartista slavo, non avendo a disposizione slot extracomunitari). Fonte: Cds

