Mentre continuano le polemiche contro l’arbitraggio post finale di Supercoppa, il Napoli si sta preparando per il big match in chiave quarto posto di domenica in trasferta contro la Lazio.

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore allenato da Sarri e che ha giocato con Mazzarri all’Empoli.

A che punto sono Lazio e Napoli?

“Sicuramente non è la Lazio di Sarri che tutti ci aspettiamo, perché non ha grandissima continuità anche se secondo me può puntare al 4º posto. Col cambio di modulo e sistema di gioco credo che il Napoli abbia trovato un equilibrio in fase di non possesso perché subisce meno, ma si deve capire cosa fare nella fase positiva. I calciatori del Napoli di qualità possono soffrire se si abbassano troppo.

La finale di Supercoppa?

Penso che stiamo parlando di un signor allenatore come Mazzarri, credo che il Napoli sia in buone mani. Quando subentri ad annata in corso qualche problemino puoi averlo. È stato bravo a non snaturarsi, sta proponendo la sua difesa a 3 dopo aver ritrovato la condizione mentale. Bisogna solo trovare le soluzioni dal punto di vista offensivo. Devi creare situazioni per mettere in difficoltà gli avversari perché è nelle qualità di questi giocatori.

Penso che il Napoli stia facendo mercato sia per il presente che per il futuro. Il Napoli ha una rosa importante e se la può giocare contro tutti.

Mazzarri ha dato una mentalità importante ai giocatori che sanno soffrire. Non ci dimentichiamo che Mazzarri è un grandissimo allenatore e si è dimostrato una persona intelligente capendo dove dover intervenire”.