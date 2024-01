C’è una domanda che Graziani farebbe a De Laurentiis. L’ex granata gradisce la difesa a quattro

“Sembrano passati cinque anni e non pochi mesi dalla vittoria meravigliosa della scorsa stagione. Io chiederei questo al Presidente. Eravamo abituati a vedere un Napoli completamente diverso anche in situazioni difficili: nessuno si aspettava che vincesse di nuovo il campionato, ma quella squadra lì è sparita. Mi è sembrato – ha detto il campione del mondo in Forza Napoli Sempre su Radio Marte– che il Napoli a differenza dell’Inter volesse aspettare i rigori, chiudendosi a riccio e sperando fino all’ultimo che l’Inter non facesse gol. L’arbitro ha sbagliato su Calhanoglu non espellendo. Simeone, la cui prima ammonizione non credo ci fosse, non doveva concedergli però la seconda: doveva essere più furbo, la sua espulsione ha complicato la partita del Napoli, che comunque ha lottato e provato a resistere arrendendosi solo al 91’. Cosa porta di buono il Napoli dalla Supercoppa? Bisogna capire se questa squadra riuscirà a mantenere i risultati con questo cambio modulo che ha fatto vedere anche buone cose in Arabia. A me piaceva di più la difesa a 4, il gioco propositivo della scorsa stagione. ra c’è Lazio-Napoli, con gli azzurri in piena emergenza. Per Mazzarri, è un momento difficile ma bisogna cercare di fare il meglio provando a portare a casa un risultato positivo. Chi gioca deve raddoppiare le forze e cercare di dare il meglio. Questa è una partita che conta molto per il futuro: il Napoli non può permettersi di perdere all’Olimpico con la Lazio. Le scelte estive non sono state giuste, se a pochi mesi dalla vittoria del campionato si pensa di cedere cinque giocatori che hanno contribuito alla vittoria del titolo. Gigi Riva un simbolo straordinario per l’Italia e per la Sardegna; che ha sposato in toto. Gigi è nato in Lombardia ma si è identificato con la terra e la gente della Sardegna. persona pulita, meravigliosa, mai una polemica: perdiamo una persona straordinaria, ma rimane il suo ricordo e tutto quello che c’ha lasciato”.

Factory della Comunicazione