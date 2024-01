Viareggio Cup 2024 – Minuto di silenzio per Gigi Riva. I sorteggi: Avellino nel gruppo B

Un minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva, scomparso lunedì all’età di 79 anni, ha aperto il sorteggio dei gironi della 74ª Viareggio Cup, in programma dal 12 al 26 febbraio. “Nel 2007, dopo l’omicidio dell’ispettore capo di polizia Filippo Raciti durante gli scontri a margine del derby Catania-Palermo – ricorda il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi –, Marcello Lippi per tranquillizzarci ci mise in contatto con Riva (all’epoca vicecommissario della Figc). Il calcio italiano, fermato per alcuni giorni, ripartì proprio dal Torneo di Viareggio”. “Rombo di Tuono” non disputò la Coppa Carnevale da giocatore, ma nel 1993 gli fu assegnato il premio “Gaetano Scirea”. Alla 74ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre (9 italiane e 15 straniere) della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale (preceduta dalla lettura del giuramento d’apertura) e la finalissima si disputeranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (frazione di Viareggio). Il sorteggio della 5ª Viareggio Women’s Cup si svolgerà invece nei prossimi giorni. Questi i gironi: 74ª VIAREGGIO CUP GRUPPO A * Girone 1: Sassuolo, Galatasaray (Turchia), Westchester United (Stati Uniti), Sahel Atlantic (Senegal) Girone 2: Fiorentina, Stella Rossa (Serbia), Carrarese, Beyond Limits (Nigeria) Girone 3: Honvéd (Ungheria), Ibrachina (Brasile), Pontedera, Alex Transfiguration (Nigeria) GRUPPO B ** Girone 4: Empoli, Melbourne City (Australia), Imolese, Ojodu City (Nigeria) Girone 5: Torino, Rukh (Ucraina), UYSS New York (Stati Uniti), Centre National Brazzaville (Congo) Girone 6: Rappresentativa Serie D, Jóvenes Promesas (Spagna), Avellino, Mavlon (Nigeria) * Le gare del gruppo A si disputeranno lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16 febbraio ** Le gare del gruppo B si disputeranno martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 febbraio