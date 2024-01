Sky: “In arrivo un centrocampista ed un difensore. Risolto il problema sorto per Popovic”

“Dopo l’errore del Frosinone sul caso Popovic il Napoli non è rimasto ovviamente contento, ma ha trovato in un giorno la soluzione – ha detto Luca Marchetti di Sky a Radio Marte nel corso di Radio Marte – con il Monza che ha lo slot per l’extracomunitario. Confermo che insieme al giovane serbo al club di Galliani andrà pure Zerbin. Il percorso è stato semplice: il Monza ha chiesto anche Zerbin con Popovic e il Napoli ha accontentato i brianzoli, dopo aver raccolto l’ok al trasferimento dello stesso Zerbin. Mangala e Theate in cima alla lista per i ruoli di centrocampista e difensore? Ad oggi è così. Anche se non ci sono obiettivi precisi, anche perché non si sa ancora quale sarà l’allenatore del prossimo anno. A noi risulta che il Napoli, nonostante il passaggio al 3-4-3 che di fatto diminuisce lo spazio per i centrocampisti, non intende cambiare strategia e punta ad acquistare ancora un centrocampista e un difensore. Il belga del Nottingam piace, ma potrebbero esserci altre sorprese. L’idea è di acquistarlo in prestito con il diritto di riscatto e, in caso di mancato riscatto, il prestito sarebbe maggiorato di un ulteriore indennizzo. Per quanto riguarda il difensore piace molto Theate anche se l’idea originaria era quella di acquistare in difensore destro per non avere tre mancini in rosa, visto che ci sono già Natan e Jesus. E’ vero però che con la difesa a tre due mancini insieme possono giocare. Per Theate l’idea è di prenderlo in prestito, ma il Rennes non accetta questa formula. Il Napoli ha preso prima Ngonge e Traorè e non ancora le priorità anche per questioni di opportunità di mercato ma anche per le caratteristiche dei giocatori ambiti e le modalità di acquisto proposte”

