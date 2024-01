“Rapuano? Ha avuto poca esperienza per arbitrare una gara del genere”, Calvarese (ex arbitro)

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e moviolista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Il secondo giallo a Simeone è sostenibile perché pur se ho qualche dubbio, generalmente per quel tipo di fallo si estrae il giallo per cui è sostenibile. All’inizio però, Rapuano non si rende neanche conto chi è e forse non voleva neanche ammonirlo. L’atteggiamento denota una non concentrazione massima nonostante si trattasse di una finale. Lo dico perché quel giallo è arrivato con un pò di ritardo e questo mi fa pensare che la sua concentrazione non fosse al massimo. Credo che il problema sia l’inesperienza: Rapuano ha avuto poca esperienza per arbitrare una gara del genere.

Factory della Comunicazione

Non voglio dire che sia stato un errore designare Rapuano, ma mi sembra strano che l’arbitro scelto per la finale, 8 giorni prima, vada ad arbitrare Monza-Inter. Forse non era in programma. E qualcosa sulla programmazione va rivisto.

Perchè non è stato designato Orsato? Parliamo di un arbitro dalla grande esperienza e lo dico a malincuore perché tifo per i ragazzi giovani, ma devo dire che l’esperienza in certe gare serve. Rapuano non è internazionale, la partita più importante in cui è stato designato è stato il derby di Torino, ma non ne ha fatto parte perché si è ammalato. L’anno scorso ha arbitrato un big match, Napoli-Milan e quest’anno Roma-Milan credo sia stata la sua gara più importante, per cui pecca di inesperienza.

Gli arbitri non sono diventati scarsi, le cose vanno condivise, ma sicuramente devono fare meglio. Questo è un campionato difficile perché dopo anni c’è una lotta al vertice, ma credo nel lavoro e nella tecnica e devo dire che vedo errori facili a livello tecnico. Rocchi e gli arbitri devono rimboccarsi le maniche. Criticare è anche normale, ma in un approccio sistemico dobbiamo provare tutti a fare meglio. Ieri sera il Var non c’entra nulla, bisogna lavorare sugli aspetti di campo perché la centralità dell’arbitro, come potrete notare, resta sempre”.