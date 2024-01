Niente Arabia, il rinnovo di Politano è pronto

Era in Arabia, poteva approfittarne per “sceglierla”, invece Matteo Politano ha detto no. E, probabilmente, come sottolinea TMW, lui ed il Napoli non sono mai stati così vicini al rinnovo. “Attualmente legato alla società partenopea da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, l’esterno d’attacco classe ’93 ha sempre chiarito al presidente De Laurentiis di voler continuare l’avventura partenopea, di voler restare a Napoli e rinnovare il contratto. E l’accordo è in arrivo, con Politano che sottoscriverà presto un nuovo contratto da circa tre milioni di euro a stagione valido per i prossimi tre anni e mezzo. Una scelta dettata anche dalla volontà del calciatore di non allontanarsi dall’Italia dell’anno dell’Europeo, un rinnovo che arriva nel bel mezzo di una stagione complicata per il Napoli ma comunque positiva per Politano che, fino a questo momento, ha collezionato in stagione ventotto presenze, sette gol e cinque assist vincenti con la maglia degli azzurri.”

Factory della Comunicazione