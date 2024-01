Mano al librone dei trucchi, mister Mazzarri: “occorre la magia”

Ha rimescolato le carte, ha rispolverato la tattica, la difesa a tre ed i quinti di centrocampo, ma adesso, Walter Mazzarri non si può fermare, perchè per andare all’Olimpico, nella condizioni di emergenza in cui è il Napoli, ha bisogno di estrarre il coniglio vincente dal cappello. Qualcosa tipo Zerbin autore di una doppietta…SCrive La Gazzetta dello Sport: “Adesso il mago Walter deve mettere mano al manuale dei trucchi e trovare una magia per andare a Roma a giocarsi quantomeno alla pari la sfida Champions con la Lazio. Senza Kvara, Simeone e Cajuste squalificati, senza Osimehn e Anguissa in Coppa d’Africa, senza Olivera che sarebbe stato fondamentale ieri, visto il problema al piede di Mario Rui. Eppure il Mazzarri visto a Riad ha stupito per le idee e per il coraggio: con umiltà, ha rimesso i suoi in buona condizione e li ha convinti che tutto è ancora possibile. Chissà, allora, che a Roma non possa toccare subito a Ngonge. O che non sia arrivato finalmente il momento di Lindstrom: il mago Walter in cinque giorni dovrà rigenerare l’animo ferito dei suoi. Per quanto visto in Arabia Saudita, è una missione che può portare comodamente a termine.”

