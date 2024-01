Ipotesi Serie A all’estero: ne parla il presidente Casini

Non solo la Supercoppa, quindi. C’è l’ipotesi di una giornata del torneo di Serie A da giocare all’ estero. Lo dice il presidente della Lega, Casini e lo riporta il CdS: «Disputare una giornata di campionato all’estero? È una cosa di cui abbiamo parlato e che stiamo valutando, ma ci sono pro e contro. Il primo, ovvio, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Programmata con anticipo si potrebbe anche fare, il luogo sarebbe da determinare. Tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa». Lo ha detto Lorenzo Casini in occasione del Social Football Summit in corso a Riyad. Sul bilancio di questa Supercoppa in Arabia Saudita, in attesa della finale. «Le società mi dicono che sono molto soddisfatte. Tenuto conto che era la prima volta che sperimentavamo questo format a final four, tutto si può migliorare però siamo soddisfatti di come è andata», ha aggiunto. Sulle prospettive per il futuro della Supercoppa, ancora Casini ha detto: «La scelta fatta negli anni scorsi aveva una forte logica e in questo senso gli Stati Uniti potrebbero essere un luogo ragionevole in cui tornare, pensando anche agli investimenti per i Mondiali 2026. In assemblea non ne abbiamo ancora parlato, ma non sottovaluterei anche l’Italia dove sperimentare dei luoghi dove disputare la final four».

