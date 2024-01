Il Mattino – Mazzarri non ci sta, cornuti e mazziati no

Il Napoli è stato battuto dall’Inter ieri sera per un gol di Lautaro al minuto 91, dicendo così addio alla speranza di alzare un trofeo importante. Il Mattino analizza la reazione di Walter Mazzarri all’espulsione di Simeone e poi al gol dell’attaccante nerazzurro: “No, così no. Così fa male, brucia, è un dolore che non va via. Fa rabbia perdere la Supercoppa a un passo dai calci di rigore, nei primi secondi di recupero, dopo essere stati maltrattati dalle decisione di Rapuano. Ma senza mai mollare neppure un centimetro. Ci sono sconfitte e sconfitte. E Mazzarri non la nasconde. Perché tutto va bene, ma non cornuti e mazziati. E Walter decide di protestare alla sua maniera, c’è il silenzio stampa: non sale sul palco a ritirare la medaglia, è imbufalito. Proprio come a Pechino. Fa di testa sua, lascia il campo al gol di Lautaro, scatta negli spogliatoi, stramaledice tutti, urla frasi come «vergogna, state rovinando tutto». No, l’incubo che si ripete proprio come quella finale in Cina”.

