Gli azzurri non dovevano ritirare la medaglia a testa bassa, ecco perchè

Il Napoli ha perso contro l’Inter, i nerazzurri hanno alzato la Supercoppa grazie a un gol di Lautaro al minuto 91, dopo una gara in cui gli azzurri hanno lottato fino all’ultimo minuto, come sottolinea Il Mattino. “Non c’era bisogno di venire fino a Riad per far vedere questi pasticci qui, il nostro export peggiore. Una furia il tecnico, ma lo sono tutti nel Napoli. È anche se i nervi sono a pezzi per il rosso a Simeone e la condanna sicura alla capitolazione (perché già in 11 contro 11 l’Inter aveva un passo in più) questa volta la squadra sale sul palco sia pure a testa bassa per ritirare le medaglie degli sconfitti. E sbagliano: perché la testa la devono tenere altissima i campioni d’Italia, che hanno lottato come poche altre volte in questa stagione, mostrato uno spirito guerriero che lascia ben sperare per quel che verrà. Poi, magari, giochiamola questa finale con Osimhen e Anguissa e vediamo come va a finire. Ma tutti meritano un plauso, per la resistenza mostrata nell’impari lotta. Mazzarri ha la rabbia in viso, cammina a testa bassa verso il bus. Difficile che possa riprendersi dalla delusione di Riad in tempi brevi. Da Pechino a Riad, per lui cambia poco”.

