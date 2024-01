Coppa d’Africa – La Nigeria di Osimhen vince a fatica contro la Guinea Bissau, la strada è in salita

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen è impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa, ma la strada per la sua nazionale è tutt’altro che in discesa, come riporta La Gazzetta dello Sport. “La Nigeria avanza, ma davvero non convince. Ieri vittoria per 1-0 sulla limitatissima Guinea Bissau, e vedremo come andrà negli ottavi di finale perché per Osimhen e compagni si prospetta una sfida con un avversario complicato visto che le Super Aquile hanno chiuso il girone al secondo posto dietro alla grande sorpresa di questa prima parte del torneo, la Guinea Equatoriale. La Nigeria affronterà la seconda del Gruppo C, attualmente guidato dal Senegal davanti alla Guinea con le due squadre che si affrontano oggi. Se il Senegal batte la Guinea e il Camerun fa parecchi gol al Gambia i Leoni Indomabili possono ancora chiudere al secondo posto. In ogni caso per la Nigeria sarà un ottavo impegnativo.

Nigeria che dopo tre 1-1 consecutivi, con Lesotho e Zimbabwe nelle qualificazioni Mondiali e Guinea Equatoriale in Coppa d’Africa, ha infilato due 1-0: la Costa d’Avorio superata su rigore e ieri la Guinea Bissau battuta grazie a un autogol imbarazzante di Opa Sangante con la nazionale di Peseiro che ha chiuso una gara sulla carta decisamente abbordabile con un solo tiro nello specchio, se così vogliamo chiamare la conclusione stoppata di Aribo. Per Osimhen una partita decisamente sfortunata: due suoi falli di mano hanno portato all’annullamento di due reti, una sua e un’altra di Lookman, entrato nel finale per Chukwueze. E poi per il napoletano tre colpi di testa sballati in varia misura.