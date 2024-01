Stasera anche chi perde fa soldi. La Lega pure sorride ma molto di più

Il destino ha voluto che Inzaghi e Mazzarri s’incontrassero in questo bivio che per entrambi sa di futuro, di orizzonti da definire, e “giustamente” ha sistemato a bordo campo, a Riyad, la Supercoppa per chi ha (stra)vinto lo scudetto con Spalletti e per chi s’è portato in bacheca la Coppa Italia: il passato ha avuto un senso ed ha spazzato via il lodevole tentativo di inventarsi soluzioni più accattivanti con la final four. Napoli-Inter di Riyad si gioca per soldi, ovvio, e però anche per onore, per quell’esuberante aspirazione che alimenta chiunque, Inzaghi & Mazzarri inclusi, e va al di là degli 8 milioni che verranno depositati in banca da chi vince e dai 5 che si ritroverà sul conto chi perde: è una partita di calcio, oltre che un affare di finanza per quei 23 milioni complessivi che la Lega trasferisce nel proprio budget. Fonte: CdS

