Retroscena – Zielinski/Inter, il polacco poteva già essere dei nerazzurri. Ecco cosa è successo

Non può non giocare. Se ha superato l’affaticamento, se ha messo da parte la confusione legata al mercato,

non può non giocare questa finale. Forse, l’ultima grande partita della sua avventura nel Napoli. Perché in otto anni le ha passate di tutti i colori, dai trionfi agli ammutinamenti. E anche adesso che è sempre più chiaro che il suo futuro non sarà nel Napoli, Mazzarri non può non dargli la maglia da titolare. E non solo perché Cajuste è stanco.

Ha l’accordo con l’Inter, De Laurentiis avrebbe voluto – dopo l’ennesimo no a trattare il rinnovo – che andasse via anche adesso, a gennaio. Poi la frenata:

resterà nel Napoli fino a giugno

. E non può restare come un reietto. Non lo merita, deve giocare. Anche se è una partita speciale, straordinaria per uno come il polacco che vive le turbolenze dell’anima. Fonte: Il Mattino