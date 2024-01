Pacchioni: “Supercoppa? Per il Napoli un premio di consolazione”

Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5 è intervenuto in diretta nel corso di Punto Nuovo Sport, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, parlando della sfida di stasera tra Napoli ed Inter valida per la finale di Supercoppa Italiana.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Paolo Pacchioni: “Inter-Napoli non ha un risultato già scritto, i favoriti possono sempre cadere. Sulla carta, l’Inter ha un rendimento nettamente superiore a quello del Napoli, ma in gara secca può succedere tutto. E poi ci sono tante considerazioni da fare: difficilmente vedremo un’Inter nuovamente brillante 3 giorni dopo la gara con la Lazio, mentre il Napoli ha riposato un giorno in più. E poi la squadra di Mazzarri ha l’opportunità per conquistare un trofeo importante per il morale e per il rilancio, per quanto sia un premio di consolazione. L’Inter non ha dominato al Maradona, nonostante il risultato racconti altro. Ricordiamolo, questo. Poi gli episodi arbitrali fecero una piccola ma importante differenza. Chissà, magari il sorpasso momentaneo della Juve può rappresentare un tarlo per l’Inter. Dove si deciderà Napoli-Inter? Dipenderà tutto se i nerazzurri riusciranno a tenere alto il ritmo: se giocheranno a 100 all’ora, non ci sarà partita. Se invece rallenterà un po’, la tattica di Mazzarri potrà avere buon gioco. Il Napoli si coprirà con la difesa a 5, ma non dimentichiamo il potenziale offensivo che c’è lì davanti“.