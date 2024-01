Mediaset, De Laurentiis: “Napoli in fieri, mi dispiace per Rocchi…un incubo!”

Il presidente De Laurentiis, a fine gara ai microfoni Mediaset: “Un Napoli in fieri, su cui stiamo lavorando in sede di mercato, arriveranno altri due innesti e che ha giocato la sua partita. Onore a chi vince, ma io stasera ho visto un Napoli in crescita che, nonostante tutte le difficoltà e le assenze, ha dato filo da torcere ad un’ Inter imprecisa. Io ho criticato questa Supercoppa, dall’ anno prossimo con l’aumento delle gare che ci sarà, non credo avrà ragione di essere, però devo dire che ho visto un’Arabia che non mi aspettavo, che usa il calcio come specchietto per le allodole, furbamente, che serve loro per attrarre promozione e pubblicità, questi in 6 mesi sono capace di avanzare enormemente, altro che 2030...Arbitraggio? Rocchi sta vivendo una specie di incubo, mi dispiace per lui, se io mi trasformo in tifoso ci vado giù pesante, non è il caso. Credo che ci siano problemi a livello arbitrale ma non solo nei confronti del Napoli. Il controsenso è che noi dovevamo spettacolarizzare il nostro calcio, se ci si riduce in 10, lo spettacolo non c’è più e l’obiettivo della Lega e del calcio italiano svanisce…”

