Marco Este: “Popovic? Magari Palladino lo ritroverà a Napoli”

Marco Este, giornalista di Estenews che segue le vicende del Monza, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport, parlando del trasferimento ormai fatto di Zerbin e Popovic dal Napoli al Monza.

Ecco le parole di Marco Este: “Zerbin e Popovic sono un doppio colpo da condor per Galliani, che arriveranno un po’ a sorpresa e che daranno una grande mano a Palladino. Uno con le caratteristiche di Zerbin serviva al Monza, ricoprirà il profilo ideale da aggiungere al tridente brianzolo. Non c’era neanche il sentore di questo doppio affare col Napoli, ma conosciamo Galliani e sappiamo quanto sia bravo a fiutare certi affari. Popovic? È un calciatore molto giovane, non crediamo che verrà utilizzato tanto dall’immediato. Vignato in questo momento ha problemi muscolari e Popovic potrebbe sostituirlo nelle rotazioni, ma anche il serbo è fermo da tanto e ha bisogno di ambientarsi. Purtroppo arriva in un Monza che non sta attraversando un momento felice, Palladino dovrà gestirlo con calma per non bruciarlo. E poi chissà, magari Palladino ritroverà Popovic a Napoli (ride ndr)… Bisognerà capire come si concluderà la stagione degli azzurri, magari le strade potrebbero presto incrociarsi per entrambi. Palladino è molto legato all’ambiente brianzolo, ma è napoletano di nascita e ha le capacità per allenare un grande club. Avrebbe altre pressioni da gestire rispetto al Monza, ma ha personalità e talento per farlo. Intanto il Napoli è già passato a tre dietro e sono tanti piccoli indizi da tenere in conto“.