Marangon: “Napoli – Inter sarà gara vera. Gli azzurri hanno meno da perdere”

Il doppio ex di Napoli ed Inter, Luciano Marangon, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport, parlando della finale di Supercoppa di stasera tra partenopei e nerazzurri.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Luciano Marangon: “Napoli-Inter sarà una gara vera, nonostante abbiano portato questo trofeo lontano dai tifosi. E’ un palcoscenico triste dove giocarsi una finale, in questo stadio vuoto e senza tifosi, come pretesto per guadagnare qualcosina in più… Fatta così ha davvero poco senso, persino con questa formula della final four. La Fiorentina chi la conosce in Arabia Saudita? E lo dico con il massimo rispetto dei viola, ma non è un caso che la gara con il Napoli sia stata un flop per presenze. I tifosi veri devono avere la soddisfazione di guardare e di gioire dal vivo di un trofeo vinto. Purtroppo il calcio è cambiato, la moneta araba è diventata più importante degli ideali ed è triste. L’Inter sta bene, mentre il Napoli deve riprendersi. Agli azzurri manca ancora continuità, ma spero per loro che possano ritrovare presto il binario giusto. Se due-tre partite ti vanno bene, ti trovi di nuovo a lottare per risultati importanti in classifica. Il Napoli visto contro la Fiorentina non mi è dispiaciuto, non tutto è ancora perso. Con l’Inter avrà l’occasione di potersi rilanciare, avendo anche meno da perdere sulla carta. Poi se Kvara sta bene, sarà tutt’altra storia per il Napoli: è il giocatore di maggior talento e da solo può creare grossi problemi all’Inter“.