Le probabili formazioni di Napoli-Inter, la scelta su Simeone

Stasera una tra Napoli e Inter alzerà la Supercoppa italiana. Diversi dubbi di formazione tra le due squadre, gli azzurri hanno accolto i rinforzi, Traoré e Ngonge, il primo, come riportato da Tuttomercatoweb, non sarà a disposizione per un po’ di tempo, il secondo partirà dalla panchina.

Mazzarri dovrebbe riproporre l’undici di partenza già visto contro la Fiorentina, lasciando ancora in panchina Zielinski a centrocampo. Mazzocchi e Mario Rui gli esterni, in difesa ci saranno Di Lorenzo, Rrhamani e Juan Jesus a protezione di Gollini. Conferme anche per quanto riguarda l’attacco, con Politano al fianco di Kvaratskhelia: Simeone favorito su Raspadori per il ruolo di centravanti.

Per quanto riguarda l’Inter, Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana pochi dubbi: Calhanoglu, che salterà la prossima di campionato per squalifica, sarà regolarmente al suo posto; Barella e Mkhitaryan sono entrambi nettamente in pole su Frattesi, sempre più prezioso come soluzione a gara in corso, ma l’armeno non è al meglio. Darmian a destra, Dimarco sull’out opposto. Thuram con Lautaro in attacco.