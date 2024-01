Coppa d’Africa, Guinea Bissau-Nigeria 0-1: basta un’autorete e la Nigeria si qualifica per gli ottavi

Osimhen ancora a secco ma le Super Aquile si qualificano agli ottavi di finale. Basta un’autorete di Sangante al 36′ per passare la fase a gironi, approfittando anche del tracollo della Costa d’Avorio, battuta per 4-0 dall’altra Guinea, quella Equatoriale.

LA PARTITA – Non è stata una bella partita, forse la tensione della posta in gioco blocca le gambe, rallentate anche da un caldo asfissiante. Nella prima frazione la Nigeria trova l’episodio decisivo per passare al turno successivo, poi amministra fino al secondo tempo. Nella seconda frazione di gioco, la Guinea alza il baricentro, non avendo nulla da difendere e dovendo ribaltare il risultato; approcciando la gara in modo diverso, la Nigeria trova terreno fertile per agire in contropiede, trovando anche due reti ma annullate dopo l’intervento del VAR. Dopo un finale concitato, le Super Aquile vincendo di misura, passano il turno.

POST PARTITA – Clima più sereno ma non del tutto in casa Nigeria. Dopo la qualificazione gli animi si sono placati, il peso di una nuova generazione, finalmente competitiva, è vista dalla parti di Lagos, come un’occasione per riscrivere la storia. Per ora la Nigeria è stata molto concreta, in tre incontri, altrettante reti, frutto di un calcio di rigore, un’autorete e l’unica rete su azione quella di Osimhen su assist di Lookman, contro una sola rete subita. Tanto è servito per passare il turno e lanciare la sfida ai prossimi avversari nelle eliminatorie dirette.

GUINEA BISSAU – NIGERIA 0-1 (0-1)

Fonte tabellino: diretta.it

A cura di Domenico Rusciano