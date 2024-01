(Grafico) Supercoppa: Napoli e Inter, così il Cds li vede in campo

La fasciatura c’è, e si vede, ma basta la salute, che rimane la cosa più importante, a mandare Cajuste in campo: con l’Inter giocheranno gli stessi che hanno cominciato la semifinale con la Fiorentina, forse perché squadra che vince non si tocca o semplicemente perché Mazzarri s’è convinto che quelli siano i più affidabili. Il sistema, beh, quello va impresso sulla carta, poi si vedrà in campo come il Napoli deciderà e come attaccherà: Mazzocchi a destra, nei quattro di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di Simeone. E Ngonge in panchina.

Factory della Comunicazione

Dubbio Bastoni. Il difensore è uscito affaticato dalla semifinale con la Lazio e le sue condizioni verranno verificate nella rifinitura di questa mattina. Nell’allenamento di ieri, Inzaghi ha preferito gestirlo e De Vrij è pronto a giocare al centro della difesa. Per il resto, non dovrebbero esserci cambi rispetto all’undici che ha messo sotto la Lazio. Darmian continua ad essere in vantaggio su Dumfries. Ieri, intanto, è arrivato il video messaggio di Steven Zhang, che si è collegato da Nanchino. Il presidente ha fatto i complimenti per la semifinale e ha caricato la truppa

Fonte e grafico CdS